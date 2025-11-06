Перед зустріччю з Трампом: Радбез ООН зняв санкції з лідера Сирії

Рада Безпеки ООН зняла санкції з лідера Сирії Ахмеда аш-Шараа, який у понеділок має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Reuters зазначає, що Вашингтон уже кілька місяців закликає 15 членів Радбезу ООН послабити санкції проти Сирії.

Крім сирійського лідера, резолюція зняла санкції і з міністра внутрішніх справ Сирії Анаса Хаттаба.

Як пише агентство, відповідну резолюцію підготували США. За неї проголосували 14 із 15 членів Радбезу ООН. Утримався тільки Китай.

Візит лідера Сирії до Вашингтона

Нагадаємо, днями стало відомо, що сирійський лідер Ахмед аль-Шараа зустрінеться в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Це відбудеться 10 листопада і це буде перший випадок, коли сирійський лідер відвідує Сполучені Штати.

До сьогоднішнього дня, на аль-Шараа були накладені санкції ООН, які передбачали заборону на поїздки. Саме з цієї причини США подали до Радбезу ООН проєкт резолюції про скасування обмежень проти аль-Шараа і Хаттаба.

Раніше ми писали, що в жовтні 2025 року Сенат США проголосував за скасування санкцій, введених проти Сирії в рамках так званого "Закону Цезаря".

Ще раніше, у червні, Трамп підписав указ про припинення програми санкцій проти Сирії, щоб підтримати шлях країни до стабільності та миру.

Додамо, що скасування обмежень проти сирійської держави почалося після того, як наприкінці 2024 року впав режим попереднього давнього сирійського лідера Башара Асада.