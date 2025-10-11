США відкривають двері Сирії після років блокади: що означає кінець "Закону Цезаря"

Сенат США проголосував за скасування санкцій «Закону Цезаря» проти Сирії, відкривши шлях для відновлення економічних і дипломатичних зв’язків після років ізоляції.

Сенат Сполучених Штатів офіційно проголосував за скасування санкцій, запроваджених проти Сирії в рамках так званого «Закону Цезаря». Про це заявив сенатор-республіканець Джо Вілсон, наголосивши, що відповідне положення було включено до Закону про національне забезпечення оборони (NDAA).

Це рішення стало першим суттєвим відходом від політики ізоляції сирійського уряду, яка діяла з 2020 року. Санкції «Цезаря» були спрямовані на тиск проти влади в Дамаску, обмежуючи фінансові й торговельні канали для сирійських державних структур та союзних компаній.

Сенатор Джо Вілсон, який активно лобіював це рішення разом із Сирійсько-американським альянсом, заявив, що санкції втратили актуальність та лише посилювали гуманітарну кризу.

"Це крок до повного та остаточного скасування обмежень. Тепер шлях до відбудови Сирії відкритий», – заявив Вілсон.

Дамаск: "Усунуто головну перешкоду до відродження країни"

Уряд Сирії, очолюваний президентом Ахмедом аль-Шараа, назвав рішення США «історичним». Міністр інформації Сирії Хамза аль-Мустафа заявив, що «на шляху до розвитку, процвітання та стабільності усунуто ключову перепону».

У Дамаску відзначили, що значну роль у зміні політики відіграла дипломатична активність сирійської діаспори та посередницькі контакти через регіональних гравців.

Турецький фактор і зміна регіональної динаміки

Примітно, що голосування в Сенаті відбулося невдовзі після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відкрито закликав міжнародну спільноту скасувати санкції проти Сирії. Він підкреслив, що обмеження вдарили насамперед по звичайних сирійцях і гальмують процес політичного врегулювання та повернення біженців.

Трамп дав зелене світло

Ще в червні президент США Дональд Трамп публічно оголосив про намір переглянути санкційну політику щодо Сирії, що активізувало дипломатичні контакти між Вашингтоном, Дамаском і низкою близькосхідних столиць.

Скасування санкцій може стати стартом нової геополітичної фази – з поверненням Сирії в регіональні форуми, відновленням торгівлі та можливих інвестицій у повоєнну відбудову.