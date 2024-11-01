ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні запускають пілотний проект 5G: скільки триватиме та що передбачає

Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 17:50
UA EN RU
В Україні запускають пілотний проект 5G: скільки триватиме та що передбачає Ілюстративне фото: в Україні запускають пілотний проект 5G (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні стартує пілотний проект з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Він розповів, що український уряд ухвалив зміну до постанови про використання радіочастот.

"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки і пройде у два етапи", - зазначив Федоров.

За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.

Федоров звернув увагу, що 5G здатний передавати дані у 10 разів швидше, ніж 4G. Це створює нові можливості для обміну великим обсягом інформації.

"Це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який ми плануємо завершити до 2030 року", - наголосив міністр.

Він уточнив, що постанова уряду дозволить операторам використовувати частоти 2100 МГц не тільки для 3G, але і для 2G та 4G. При цьому припинення використання частот 694-862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв'язку.

До речі, раніше РБК-Україна писало про п'ять найабсурдніших міфів про 5G.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет Михайло Федоров Мінцифра 5G (зв'язок п'ятого покоління)
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті