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Сибіга: одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ

П'ятниця 01 листопада 2024 18:32
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Сибіга: одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ Фото: Андрій Сибіга, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

Сибіга нагадав, що Росія утримує на своїй території тисячі українських військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. При цьому Москва відмовляє міжнародним спостерігачам та медикам у доступі до них.

Наразі триває робота над тим, щоб повернути українців з Росії та забезпечити належне ставлення до них.

"На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - наголосив глава МЗС.

Держава-покровитель

Варто зауважити, що держава-покровитель - це нейтральна країна, яка може здійснювати певні функції відповідно до Женевських конвенцій.

Як пояснював український омбудсмен Дмитро Лубінець, дипломатам такої держави можуть надати доступ до військовополонених та цивільних заручників.

Зокрема, вони зможуть передавати ліки, а також порушувати питання про звільнення українців із полону.

До речі, ще у квітні Лубінець розповів, що Росія обговорює можливість допуску турецького омбудсмена до українських військовополонених.

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