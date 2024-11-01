ua en ru
Пт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих

Харків, П'ятниця 01 листопада 2024 19:17
UA EN RU
Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові: є загиблий та багато постраждалих Фото: росіяни вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 1 листопада, завдали ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові. Один поліцейський загинув, 30 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Івана Виговського у Facebook.

"Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами - внаслідок атаки загинув поліцейський, поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних", - написав Виговський.

Фото: наслідки російського ракетного удару (facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu)

Він уточнив, що загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

За словами голови Нацполіції, поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання і документують черговий воєнний злочин окупантів.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, у Харкові пролунали вибухи після того, як Повітряні сили попередили про запуск російської ракети.

Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили балістичною ракетою по житловому приватному будинку.

Він зазначав, що дві жінки мали гостру реакцію на стрес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національна поліція Харків Війна в Україні Ракетний удар
NEWS
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
За добу армія РФ втратила на війні 1460 солдатів і 6 танків, - Генштаб
DAILY
Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Покровськ, Курахове і нова загроза на Півдні? Що відбувається і чого чекати на фронті