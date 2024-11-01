БТР Stryker і не лише. США оголосили новий пакет допомоги Україні

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

Повний список того, що увійшло до пакету:

Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.

Анонс від Остіна

Нагадаємо, лише вчора, 31 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США вже найближчими днями оголосять нову допомогу Україні.

Такий анонс він зробив, коментуючи перекидання північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, загалом у Курській області фіксують близько 8 тисяч солдатів КНДР. Найближчими днями вони можуть взяти участь у бойових діях проти українських військових.

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