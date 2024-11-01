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БТР Stryker і не лише. США оголосили новий пакет допомоги Україні

Вашингтон, П'ятниця 01 листопада 2024 19:30
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БТР Stryker і не лише. США оголосили новий пакет допомоги Україні Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.

Повний список того, що увійшло до пакету:

  • боєприпаси для ППО NASAMS;
  • ракети для ПЗРК Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для безпілотників;
  • боєприпаси класу "повітря-земля";
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Анонс від Остіна

Нагадаємо, лише вчора, 31 жовтня, голова Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США вже найближчими днями оголосять нову допомогу Україні.

Такий анонс він зробив, коментуючи перекидання північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

Як зазначав держсекретар США Ентоні Блінкен, загалом у Курській області фіксують близько 8 тисяч солдатів КНДР. Найближчими днями вони можуть взяти участь у бойових діях проти українських військових.

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