США оголосили новий пакет допомоги, а в Україні запускають 5G-зв’язок: новини за 1 листопада
Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Україні. Тим часом в Україні запустили пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 1 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.
США оголосили новий пакет допомоги Україні
США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакета військової допомоги.
Що увійшло до пакета:
- боєприпаси для ППО NASAMS;
- ракети для ПЗРК Stinger;
- обладнання та боєприпаси для безпілотників;
- боєприпаси класу "повітря-земля";
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- бронетранспортери Stryker;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- медичне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.
В Україні запускають пілотний проєкт 5G
В Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G-зв'язку. Його планують провести в кілька етапів.
"Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки й пройде у два етапи", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.
Кабмін схвалив законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Уряд схвалив законопроєкт, який з 1 січня ліквідує МСЕК. Їм на заміну прийдуть команди лікарів-практиків.
Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу та скомпрометовану систему медико-соціальної експертизи та створить цифровізовану систему оцінювання повсякденного функціонування людини на базі найпотужніших лікарень спроможної мережі медзакладів.
Окупанти вдарили по місцю дислокації поліції у Харкові
Російські окупанти ввечері 1 листопада завдали ракетного удару по місцю дислокації поліції у Харкові.
Внаслідок атаки загинув полковник поліції Андрій Матвієнко. Також поранено ще 26 поліцейських та четверо цивільних.
Одна з країн готова стати державою-покровителем для допомоги українцям у РФ
Одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями. Це необхідно, щоб допомогти українцям у Росії.
"На міністерській конференції цього тижня в Канаді одна з країн висловила готовність стати державою-покровителем за Женевськими конвенціями для допомоги українцям у Росії. Ми працюємо над тим, щоб це стало можливим", - повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
У Генштабі роз'яснили, де будуть служити медики на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вирішив посилити медичні служби на фронті. Однак це не означає, що військових медиків переводять у піхоту.
Детальніше про те, де будуть служити медики, - за посиланням.
В Україні створили Раду Координаційного штабу з питань військовополонених
Внесено зміни до постанови КМУ від 11.03.2022 N 257 "Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими".
Зміни передбачають створення Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з метою формування узгоджених міжвідомчих позицій стратегічного характеру з питань діяльності Координаційного штабу.
Кабмін призначив нового освітнього омбудсмена
Кабінет міністрів призначив Надію Лещик освітнім омбудсменом. Вона замінить Сергія Горбачова, якого звільнили ще 16 серпня.
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