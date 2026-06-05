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США оголосили масштабні санкції проти президента Куби

07:18 05.06.2026 Пт
2 хв
Держсекретар США Марко Рубіо попередив про наслідки для партнерів кубинського режиму
aimg Пилип Бойко
США оголосили масштабні санкції проти президента Куби Фото: президент Куби Мігель Діас-Канель (Getty Images)
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Сполучені Штати оголосили про запровадження нових економічних санкцій проти політичного керівництва Куби. Під обмеження потрапили чинний президент країни, його найближче оточення та члени родини Кастро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Цього разу санкції Міністерства фінансів США вдарили безпосередньо по родинах лідерів комуністичного режиму. Список оновлених обмежень виявився неочікувано широким.

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До чорного списку увійшли наступні особи та структури:

  • син та онук колишнього президента Рауля Кастро;
  • чинний президент Куби Мігель Діас-Канель;
  • дружина та пасинок кубинського лідера;
  • міністерство революційних збройних сил Куби.

Рауль Кастро вже не обіймає офіційних посад на острові, проте він залишається головною фігурою у визначенні політичного майбутнього країни. Тепер фінансові обмеження зачепили його найближчих родичів.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив світову спільноту, що фінансові обмеження торкнуться кожного, хто спробує допомогти заблокованим установам чи особам. Рубіо наголосив, що США націлюються на мережу, яка забезпечує та фінансує підривні та радикальні операції Куби.

"Будь-хто, хто надає послуги цим суб’єктам, що знаходяться під санкціями, сам піддається ризику санкцій. Іноземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні заморозити цю діяльність", - сказав Рубіо.

Під санкційне блокування, крім армії Куби, потрапили Кубинський інститут дружби з народами, Амістура Куби та комітети захисту революції.

Яка ситуація між Кубою та США

Штати продовжують морську блокаду острова. Куба потерпає від тотальних блекаутів. Тим часом триває робота над вивченням сценаріїв військових варіантів дій для подання американському президенту Дональду Трампу.

Водночас кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.

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