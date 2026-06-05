США объявили масштабные санкции против президента Кубы

Соединенные Штаты объявили о введении новых экономических санкций против политического руководства Кубы. Под ограничения попали действующий президент страны, его ближайшее окружение и члены семьи Кастро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

На этот раз санкции Министерства финансов США ударили непосредственно по семьям лидеров коммунистического режима. Список обновленных ограничений оказался неожиданно широким.

В черный список вошли следующие лица и структуры:

сын и внук бывшего президента Рауля Кастро;

действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель;

жена и пасынок кубинского лидера;

министерство революционных вооруженных сил Кубы.

Рауль Кастро уже не занимает официальных должностей на острове, однако он остается главной фигурой в определении политического будущего страны. Теперь финансовые ограничения затронули его ближайших родственников.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил мировое сообщество, что финансовые ограничения коснутся каждого, кто попытается помочь заблокированным учреждениям или лицам. Рубио отметил, что США нацеливаются на сеть, которая обеспечивает и финансирует подрывные и радикальные операции Кубы.

"Любой, кто предоставляет услуги этим субъектам, находящимся под санкциями, сам подвергается риску санкций. Иностранные банки и другие компании, которые предоставляют услуги этим организациям, должны заморозить эту деятельность", - сказал Рубио.

Под санкционную блокировку, кроме армии Кубы, попали Кубинский институт дружбы с народами, Амистура Кубы и комитеты защиты революции.