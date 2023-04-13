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США не оформили візи делегації Росії, яка головує в Раді Безпеки ООН

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Четвер 13 квітня 2023 13:19
США не оформили візи делегації Росії, яка головує в Раді Безпеки ООН Фото: США не оформили візи делегації Росії, яка головує в Раді Безпеки ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки не оформили візи для російської делегації й журналістів, які необхідні на заходи ООН. Також не було погоджено прибуття спецборту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал посольства Росії в США.

"Незрозуміла ситуація складається навколо спецборту міністра Лаврова. Влада США досі не погодила прибуття літака. Очікуємо від американців оперативної видачі дозволу на проліт повітряного судна без будь-яких умов та обмежень", - написав посол Росії у США Анатолій Антонов.

Як відзначив посол, запит щодо оформлення віз було направлено ще наприкінці березня. Водночас досі жодного дозволу видано не було.

За його словами, нібито існувала домовленість про те, що представники російських ЗМІ відвідають американську дипломатичну місію 31 березня для розгляду їхніх візових анкет, однак зустріч була скасована без жодних пояснень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням. Після оприлюднення відео зі стратою українського воїна, міністр також заявив про необхідність виключення країни-агресора зі складу органу.

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