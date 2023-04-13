ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 13:19
США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН Фото: США не оформили визы делегации России, председательствующей в Совете Безопасности ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не оформили визы для российской делегации и журналистов, которые необходимы на мероприятия ООН. Также не было согласовано прибытие спецборта министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал посольства России в США.

"Непонятная ситуация складывается вокруг спецборта министра Лаврова. Власти США до сих пор не согласовали прибытие самолета. Ожидаем от американцев оперативной выдачи разрешения на пролет воздушного судна без каких-либо условий и ограничений", - написал посол России в США Анатолий Антонов.

Как отметил посол, запрос по оформлению виз был направлен еще в конце марта. В то же время до сих пор ни одного разрешения выдано не было.

По его словам, якобы существовала договоренность о том, что представители российских СМИ посетят американскую дипломатическую миссию 31 марта для рассмотрения их визовых анкет, однако встреча была отменена без всяких объяснений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством. После обнародования видео с казнью украинского воина, министр также заявил о необходимости исключения страны-агрессора из состава органа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
Россия осенью может активизировать ракетные удары. Генштаб раскрыл планы врага
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно