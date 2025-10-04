В США в одному зі штатів ухвалили "Закон Ірини" після вбивства українки Заруцької

"Закон Ірини" посилює перевірку злочинців перед звільненням їх під заставу. Також він забороняє внесення безготівкової застави за низку насильницьких злочинів та якщо злочинець - рецидивіст.

Окрім цього, документ обмежує повноваження магістратів та суддів у прийнятті рішень про досудове звільнення. А обвинуваченим перед тим, як вийти під заставу, доведеться проходити психічне обстеження.

"Цей закон... сповіщає судову систему про необхідність особливого розгляду людей, які можуть становити незвичайний ризик насильства, перш ніж визначати їхню заставу. Це добре, і саме тому я підписав цей закон... Ми можемо і повинні зробити більше для забезпечення безпеки людей", - сказав Штайн, який є демократом.

Він сказав, що «Закон Ірини» закликає судову владу особливо звернути увагу на те, хто може мати «незвичайний» ризик насильства, перш ніж визначати питання про заставу.

Зі свого боку, республіканці вже схвалили новий документ. Вони відзначають, що закон повинен посилити безпеку на вулицях та сподіваються, що незабаром приклад з Північної Кароліни візьмуть інші штати.