Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки у США

Середа 10 вересня 2025 16:08
UA EN RU
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки у США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вбивця 23-річної української біженки Ірини Заруцької у США повинен бути засуджений до смертної кари.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана "швидкому" (без сумніву!) судовому розгляду і засуджена лише до СМЕРТНОЇ КАРИ", - зазначив Трамп.

Він наголосив, що іншого варіанту покарання вбивці бути не може.

Убивство українки у США

Нагадаємо, в американському місті Шарлотт (Північна Кароліна) 22 серпня було вбито 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка емігрувала до США після початку повномасштабного російського вторгнення.

Інцидент стався на станції швидкісного трамвая East/West Boulevard у районі South End. Як видно на кадрах із камер спостереження, оприлюднених 5 вересня, чоловік підійшов до дівчини й завдав три удари ножем у шию, тоді як вона слухала музику в навушниках. Від отриманих ран Заруцька померла на місці.

У скоєнні злочину підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого - безхатченка, якого раніше багаторазово притягували до відповідальності.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що нападника можуть засудити до смертної кари.

Президент США Дональд Трамп раніше вже відреагував на вбивство українки. Він назвав божевільним американця, який зарізав дівчину. Трамп заявив про намір діяти жорстко і вживати "жахливих заходів".

Всі деталі трагедії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
