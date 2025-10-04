В США в одном из штатов приняли "Закон Ирины" после убийства украинки Заруцкой

Губернатор штата Северная Каролина в США Джош Стайн поставил подпись под "Законом Ирины" - документом, который назван в честь убитой рецидивистом украинской беженки Ирины Заруцкой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
"Закон Ирины" усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.
Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.
"Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей", - сказал Штайн, который является демократом.
Он сказал, что "Закон Ирины" призывает судебную власть особенно обратить внимание на то, кто может иметь "необычный" риск насилия, прежде чем определять вопрос о залоге.
Со своей стороны, республиканцы уже одобрили новый документ. Они отмечают, что закон должен усилить безопасность на улицах и надеются, что вскоре пример с Северной Каролины последуют другие штаты.
23-летняя Ирина Заруцкая, которая после войны уехала в США, была убита 22 августа 2025 года на трамвайной станции South End в Шарлотте (штат Северная Каролина). Полиция задержала ее убийцу - 32-летнего Декарлоса Брауна, который до этого арестовывался не менее 10 раз.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинки. Он назвал сумасшедшим американца, который зарезал девушку. Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".
При этом мотив преступления так и не установили. Известно, что украинка и ее нападавший ранее не были знакомы, а Браун имел проблемы с психикой. Сейчас Брауну инкриминируют убийство на объекте массового транспорта, и по этому обвинению нападавшему может грозить смертная казнь.