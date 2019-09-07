В США объяснили задержку в выделении военной помощи Украине

Фото: Джордж Кент (УНИАН)

Сейчас в США пересматривают бюджетный кодекс

Задержка выделения Соединенными Штатами военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США. Об этом заявил заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Также чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты были и остаются партнером, нацеленным на поддержку Украины. Однако сейчас происходит пересмотр бюджетного кодекса США, а поэтому есть задержка в финансировании оборонных проектов.

"Соединенные Штаты выделили свыше 1,5 млрд долларов помощи на безопасность Украине со времени, когда Россия вторглась на Донбасс в 2014 году. Я думаю, что мы будем тесно работать вместе с украинцами, чтобы убедиться, что мы поддерживаем усилия Украины эффективно себя защищать, как это было в течение прошлых пяти лет и будет длиться дальше", - подчеркнул Кент.

Джордж Кент о задержке выделения военной помощи Украине Задержка выделения военной помощи Украине пов'связана с внутренними бюджетными процессами в США, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент. Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты были и остаются партнером, нацеленным на поддержку Украины. Опубликовано chastime Пятница, 6 сентября 2019 г.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп попросил свою команду национальной безопасности пересмотреть программу предоставления Украине военной помощи в сфере безопасности, в том числе деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине.

Впоследствии Пентагон завершил рассмотрение объемов военной помощи Украине на заказ Белого дома и пришел к выводу, что помощь стоит продолжать. В 2019 году Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов военной помощи Украине, чтобы помочь противостоять агрессии России.