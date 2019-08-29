ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Болтон: США скоро решат вопросы военной помощи Украине

Новости » Политика    29.08.2019 - 20:32
Болтон: США скоро решат вопросы военной помощи Украине
Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Ранее Дональд Трамп поручил пересмотреть эффективность военной помощи Киеву

Соединенные Штаты Америки (США) в ближайшее время примут решение по военной помощи для Украины. Об этом в ходе визита в Беларусь заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передают белорусские СМИ.

В частности, Болтон прокомментировал решение президента США Дональда Трампа пересмотреть военную помощь для Украины.

"В ближайшее время будет ответ… В прошлом и в настоящее время существует широкое сотрудничество США в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Оно было взаимовыгодным для всех стран. В ближайшее время мы определимся и примем решение по этому поводу", - заявил он.

Отметим, ранее стало известно, что Трамп распорядился пока приостановить военную помощь Украине, чтобы убедиться в эффективности использования этой помощи в интересах Вашингтона.

Напомним, в июне в Конгрессе США одобрили еще 300 млн долларов военной помощи Украине. Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

В то же время в августе Трамп приостановил действие фондов американской иностранной помощи.

Американский сжиженный газ через Польшу доставят в Украину
Новости Украины Соединенные Штаты Америкивоенная помощьДжон Болтон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь