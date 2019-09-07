У США пояснили затримку у виділенні військової допомоги Україні

Фото: Джордж Кент (УНІАН)

Наразі у США переглядають бюджетний кодекс

Затримка виділення Сполученими Штатами військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США, Про це заявив заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Також чиновник підкреслив, що Сполучені Штати були і залишаються партнером, націленим на підтримку України. Проте зараз відбувається перегляд бюджетного кодексу США, а тому є затримка у фінансуванні оборонних проектів.

"Сполучені Штати надали понад 1,5 млрд доларів безпекової допомоги Україні з часу, коли Росія вторглася на Донбас у 2014 році. Я думаю, що ми будемо тісно працювати разом з українцями, аби переконатись, що ми підтримуємо зусилля України ефективно себе захищати, як це було протягом минулих п'яти років і буде тривати далі", - підкреслив Кент.

Джордж Кент про затримку виділення військової допомоги Україні Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США, - заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент. Чиновник підкреслив, що Сполучені Штати були і залишаються партнером, націленим на підтримку України. Опубліковано chastime Пʼятниця, 6 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму надання Україні військової допомоги у сфері безпеки, у тому числі гроші на зброю, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку, відому як Ініціатива сприяння безпеці в Україні.

Згодом Пентагон завершив розгляд обсягів військової допомоги Україні на замовлення Білого дому і дійшов висновку, що допомогу варто продовжувати. У 2019 році Конгрес схвалив виділення 250 млн доларів військової допомоги Україні, щоб допомогти протистояти агресії Росії.