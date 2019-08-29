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Трамп поручил своей команде пересмотреть программу военной помощи Украине

Новости » Политика    29.08.2019 - 06:37
Трамп поручил своей команде пересмотреть программу военной помощи Украине
Фото: Дональд Трамп (The White House)

Речь идет о ранее выделенных 300 миллионах долларов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине. Как передает РБК-Украина, обэтом пишет POLITICO.

Отмечается, что Трамп хочет убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Информацию сообщил изданию высокопоставленный чиновник администрации.

Речь идет о ранее выделенных 300 миллионах долларов на военную помощь Украине в области безопасности, включая деньги на оружие, обучение, оборудование и разведывательную поддержку.

Как отмечает POLITICO, военная помощь Соединенных Штатов Украине долгое время считалась лакмусовой бумажкой того, насколько сильно американское правительство оказывает давление на Москву.

Однако недавно Трамп начал преуменьшать военную интервенцию Москвы на Украину и настаивал на восстановлении России в "Группе семи".

Администрация Трампа в 2017 году одобрила продажи летального оружия Украине, сделав шаг, которого никогда не делала администрация предыдущего президента Барака Обамы. Сокращение этой помощи может подвергнуть Трампа обвинениям в том, что его политика благоприятствует Москве, считает издание.

Напомним, в начале агуста администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила действие большинства фондов иностранной помощи в ожидании рассмотрения расходов Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.

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