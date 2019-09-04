Сенаторы призвали Белый дом возобновить военную помощь Украине

Фото: Белый дом (nsf.gov)

Сенаторы просят выделить Украине 250 млн дол

Группа американских сенаторов призвала правительство США продолжить выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо сенаторов.

По словам сенаторов, выделенные средства жизненно необходимы Украине для укрепления безопасности в войне с Россией.

"Фактически Украина продолжает ежедневно воевать на своей восточной границе против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях, и в этой войне погибло более 10 000 украинских солдат и мирных жителей. Помощь в области безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и в будущем необходима для защиты суверенитета этой молодой страны", - говорится в письме.

Также в письме отмечается, что в будущем Украине сможет оказывать помощь США, а не только получать ее.

"Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности Украины, а также имеет постоянную поддержку и одобрение Конгресса США, который выделил эти средства. Мы призываем вас поручить Пентагону немедленно отправить эти средства", - призвали сенаторы.

Письмо подписали сенаторы Джинн Шейхин, Ричард Дурбин, Ричард Блюменталь, Роб Портман, Рон Джонсон. Оно отправлено на имя главы административно-бюджетного управления США Мика Малвейни, госсекретаря Майка Помпео и главы департамента обороны Марка Эспера.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что президента США Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу выделения военной помощи Украине.

Ранее правительство Америки приняло решение о выделении Украине 250 млн долларов в рамках сотрудничества в сфере безопасности.