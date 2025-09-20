США обмежили постачання військової техніки Європі, включно з Patriot, - ЗМІ

За словами джерел видання, першою ознакою того, що в підході США до продажу військової техніки Європі щось змінилося, стало наближення Данії до рішення про придбання системи протиповітряної оборони Patriot, що здатні перехоплювати балістичні ракети.

Впродовж кількох тижнів американські та французькі переговорники наполегливо добивалися підписання угоди, але коли дедлайн наблизився, Пентагон раптово втратив до неї інтерес.

"Ми не могли зрозуміти чому. Здавалося, все очевидно, але їм це просто не було цікаво", - сказав один із підрядників, який відстежував обговорення.

Дефіцитний Patriot

Представники адміністрації, обізнані з перебігом розмови, зазначили виданню, що у телефонній розмові підрядника з Держдепартаментом, заступник помічника міністра оборони США Елбридж Колбі заявив, що він не вірить у цінність деяких продажів зброї іноземним країнам.

Він зазначив, що йому не подобається ідея продавати системи Patriot Данії, оскільки їх не вистачає, і вони мають бути зарезервовані для використання у разі потреби США.

Ці заяви здивували деяких співробітників Держдепартаменту, але незабаром вони з’ясували, що справа не лише в Данії. Чинні та колишні представники адміністрації зазначили, що Пентагон визначив деякі види озброєння дефіцитними, і починає блокувати нові запити на ці системи з боку Європи.

Співрозмовники не сказали, як довго триватиме блокування продажу ЗРК Patriot, скільки видів озброєння є у списку та чи може він розширитися. Однак винятки у продажі цих видів зброї будуть надаватися вкрай рідко.

Занепокоєння щодо нестачі Patriot існують уже кілька місяців: за словами чиновників Міноборони, США мають лише близько 25% перехоплювачів, необхідних для реалізації військових планів Пентагону.

Розколи між союзниками

Натомість, пише The Atlantic, в Європі насправді немає еквівалента Patriot. Це робить систему цінною і дуже затребуваною на континенті, який заново усвідомив ризики повітряних атак. Зокрема в контексті порушення російськими військовими літаками повітряного простору Естонії.

"Якщо блокування буде довготривалим, є ризик створення нових розколів із союзниками, послаблення їхньої оборони в час, коли Росія становить безпосередню загрозу, та зменшити військовий вплив США на континенті", - йдеться у публікації.

Видання також зазначає, що зміна в пріоритетах поставок матиме наслідком втрату мільярдів доларів державних і приватних доходів, скорочення кількості робочих місць в оборонній промисловості, обмеження виробництва та зупинку досліджень і розробок.

"Схоже, адміністрація Трампа готова віддати пріоритет поповненню американських запасів над відносинами з давніми союзниками. Однак було б незвично, якби таке ключове рішення ухвалили без широкого обговорення та оцінки з боку різних урядових відомств, особливо Держдепартаменту", - пише видання.

Розкол між оборонними відомствами США

Прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон назвав абсурдними будь-які припущення, що Елбрідж Колбі таємно ухвалює політичні рішення, додавши, що він "живе і дихає співпрацею зі своїми колегами з міжвідомчої групи та Департаменту війни (Міністерства війни. - ред.)".

Водночас, радник Держдепартаменту Майкл Нідем відкинув припущення, що відомство застали зненацька.

"Будь-хто, хто намагається вигадати історії про розкол між Держдепартаментом і Міністерством війни, робить це тому, що виступає проти порядку денного президента Трампа Make America great again, - сказав Нідем виданню.

Посадовці та спостерігачі за адміністрацією Трампа кажуть, що ця зміна відповідає переконанням Колбі, який вважає, що лише Китай має амбіції, ресурси та військову силу, аби скинути США з п’єдесталу світової наддержави.

Колбі переконаний, що єдиний спосіб зупинити його прагнення до глобального домінування - це вкладення США максимуму в забезпечення безпеки у Західній частині Тихого океану, навіть ціною безпеки країн Європи.

Україна й альтернативні постачальники

Видання зазначило, що кілька європейських країн відправили частину свого найкращого озброєння Україні для її захисту від вторгнення Росії, а натомість купували американську зброю для поповнення власних запасів.

Війна в Україні виснажила запаси не лише у США, а й по всій Європі, що призвело до дискусій про те, як краще відновити оборонно-промислову базу.

Однією з найбільш затребуваних Україною систем стала система власне система Patriot, яку хотіла придбати Данія.

Активне використання цієї системи у війні України проти Росії та Ізраїлем на Близькому Сході, лише підживило занепокоєння щодо запасів та призвело до нинішнього блокування експорту.

"Це підриває безпеку наших європейських союзників, але нинішня адміністрація надає значно менший пріоритет їхній безпеці, ніж попередні", - сказав Канціан.

Прихильники вказують, що іноземні військові продажі допомагають фінансувати розширення виробничих ліній та дослідження й розробку нових систем озброєння.

Вони кажуть, що, наприклад, Boeing зміг випустити F-15EX, оновлену версію винищувача F-15, тому що Саудівська Аравія замовила партію нових літаків на мільярди доларів.

І експорт має сильну підтримку в Конгресі, де законодавці цінують робочі місця, які він створює у їхніх округах. Це зрештою може стати достатнім аргументом, аби відновити продажі.

Шукатимуть альтернативу

Водночас, пише The Atlantic, заступниця міністра оборони США з питань закупівель в адміністрації Байдена Кара Аберкромбі стверджує, що навіть якщо блокування продажів призведе лише до уповільнення, союзники неминуче почнуть звертатися до інших постачальників.

"Якщо ви європейська країна, яка дуже стурбована можливістю влучання російських ракет чи дронів у ваш повітряний простір, ви прагнете переконатися, що маєте достатній запас перехоплювачів. І якщо вам кажуть, що нинішнє очікування у два роки тепер стане п’ятирічним, ви будете дуже мотивовані шукати інші варіанти", - сказала вона.