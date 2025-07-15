ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Данія та Швеція готові фінансувати американську зброю для України

Вівторок 15 липня 2025 17:13
UA EN RU
Данія та Швеція готові фінансувати американську зброю для України Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Данія та Швеція висловили готовність допомогти з постачанням американської зброї Україні коштом НАТО. Країни зроблять свої внески.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що рішення президента США Дональда Трампа постачати американську зброю Україні коштом європейських країн показує, що Америка, "приєдналася до правильного боку і передасть системи Patriot, якщо їх можна профінансувати".

Він додав, що Данія також зробить свій внесок.

Тим часом міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що його країна також вітає рішення США. Він зазначив, що Швеція зробить свій внесок у постачання зброї Україні.

Угода США та НАТО

Нагадаємо, вчора, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.

За словами генсека НАТО Мара Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

За інформацією ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.

Також Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Швеція Данія ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї