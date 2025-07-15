Данія та Швеція готові фінансувати американську зброю для України
Данія та Швеція висловили готовність допомогти з постачанням американської зброї Україні коштом НАТО. Країни зроблять свої внески.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що рішення президента США Дональда Трампа постачати американську зброю Україні коштом європейських країн показує, що Америка, "приєдналася до правильного боку і передасть системи Patriot, якщо їх можна профінансувати".
Він додав, що Данія також зробить свій внесок.
Тим часом міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що його країна також вітає рішення США. Він зазначив, що Швеція зробить свій внесок у постачання зброї Україні.
Угода США та НАТО
Нагадаємо, вчора, 14 липня, США і НАТО уклали угоду, яка передбачає відправлення американської зброї в Україну коштом європейських країн.
За словами генсека НАТО Мара Рютте, у рамках угоди Україна може отримати величезну кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.
За інформацією ЗМІ, США не будуть напряму постачати зброю Україні. Планується, що це зроблять країни НАТО зі своїх запасів, а потім замінять озброєння.
Також Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Вони прибудуть вже за декілька днів.
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