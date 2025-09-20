США ограничили поставки военной техники Европе, включая Patriot, - СМИ

По словам источников издания, первым признаком того, что в подходе США к продаже военной техники Европе что-то изменилось, стало приближение Дании к решению о приобретении системы противовоздушной обороны Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты.

В течение нескольких недель американские и французские переговорщики настойчиво добивались подписания соглашения, но когда дедлайн приблизился, Пентагон внезапно потерял к нему интерес.

"Мы не могли понять почему. Казалось, все очевидно, но им это просто не было интересно", - сказал один из подрядчиков, который отслеживал обсуждения.

Дефицитный Patriot

Представители администрации, знакомые с ходом разговора, отметили изданию, что в телефонном разговоре подрядчика с Госдепартаментом, заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби заявил, что он не верит в ценность некоторых продаж оружия иностранным странам.

Он отметил, что ему не нравится идея продавать системы Patriot Дании, поскольку их не хватает, и они должны быть зарезервированы для использования в случае необходимости США.

Эти заявления удивили некоторых сотрудников Госдепартамента, но вскоре они выяснили, что дело не только в Дании. Действующие и бывшие представители администрации отметили, что Пентагон определил некоторые виды вооружения дефицитными, и начинает блокировать новые запросы на эти системы со стороны Европы.

Собеседники не сказали, как долго продлится блокирование продажи ЗРК Patriot, сколько видов вооружения есть в списке и может ли он расшириться. Однако исключения в продаже этих видов оружия будут предоставляться крайне редко.

Беспокойство относительно нехватки Patriot существуют уже несколько месяцев: по словам чиновников Минобороны, США имеют лишь около 25% перехватчиков, необходимых для реализации военных планов Пентагона.

Расколы между союзниками

Зато, пишет The Atlantic, в Европе на самом деле нет эквивалента Patriot. Это делает систему ценной и очень востребованной на континенте, который заново осознал риски воздушных атак. В частности в контексте нарушения российскими военными самолетами воздушного пространства Эстонии.

"Если блокировка будет долговременной, есть риск создания новых расколов с союзниками, ослабление их обороны во время, когда Россия представляет непосредственную угрозу, и уменьшить военное влияние США на континенте", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что изменение в приоритетах поставок приведет к потере миллиардов долларов государственных и частных доходов, сокращению количества рабочих мест в оборонной промышленности, ограничению производства и остановке исследований и разработок.

"Похоже, администрация Трампа готова отдать приоритет пополнению американских запасов над отношениями с давними союзниками. Однако было бы необычно, если бы такое ключевое решение приняли без широкого обсуждения и оценки со стороны различных правительственных ведомств, особенно Госдепартамента", - пишет издание.

Раскол между оборонными ведомствами США

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон назвал абсурдными любые предположения, что Элбридж Колби тайно принимает политические решения, добавив, что он "живет и дышит сотрудничеством со своими коллегами из межведомственной группы и Департамента войны (Министерства войны. - ред.)".

В то же время, советник Госдепартамента Майкл Нидем отверг предположение, что ведомство застали врасплох.

"Любой, кто пытается придумать истории о расколе между Госдепартаментом и Министерством войны, делает это потому, что выступает против повестки дня президента Трампа Make America great again, - сказал Нидем изданию.

Чиновники и наблюдатели за администрацией Трампа говорят, что это изменение соответствует убеждениям Колби, который считает, что только Китай имеет амбиции, ресурсы и военную силу, чтобы сбросить США с пьедестала мировой сверхдержавы.

Колби убежден, что единственный способ остановить его стремление к глобальному доминированию - это вложение США максимума в обеспечение безопасности в Западной части Тихого океана, даже ценой безопасности стран Европы.

Украина и альтернативные поставщики

Издание отметило, что несколько европейских стран отправили часть своего лучшего вооружения Украине для ее защиты от вторжения России, а взамен покупали американское оружие для пополнения собственных запасов.

Война в Украине истощила запасы не только в США, но и по всей Европе, что привело к дискуссиям о том, как лучше восстановить оборонно-промышленную базу.

Одной из наиболее востребованных Украиной систем стала система собственно система Patriot, которую хотела приобрести Дания.

Активное использование этой системы в войне Украины против России и Израилем на Ближнем Востоке, только подпитало беспокойство относительно запасов и привело к нынешнему блокированию экспорта.

"Это подрывает безопасность наших европейских союзников, но нынешняя администрация предоставляет значительно меньший приоритет их безопасности, чем предыдущие", - сказал Канциан.

Сторонники указывают, что иностранные военные продажи помогают финансировать расширение производственных линий и исследования и разработку новых систем вооружения.

Они говорят, что, например, Boeing смог выпустить F-15EX, обновленную версию истребителя F-15, потому что Саудовская Аравия заказала партию новых самолетов на миллиарды долларов.

И экспорт имеет сильную поддержку в Конгрессе, где законодатели ценят рабочие места, которые он создает в их округах. Это в конце концов может стать достаточным аргументом, чтобы возобновить продажи.

Будут искать альтернативу

В то же время, пишет The Atlantic, заместитель министра обороны США по вопросам закупок в администрации Байдена Кара Аберкромби утверждает, что даже если блокирование продаж приведет лишь к замедлению, союзники неизбежно начнут обращаться к другим поставщикам.

"Если вы европейская страна, которая очень обеспокоена возможностью попадания российских ракет или дронов в ваше воздушное пространство, вы хотите убедиться, что имеете достаточный запас перехватчиков. И если вам говорят, что нынешнее ожидание в два года теперь станет пятилетним, вы будете очень мотивированы искать другие варианты", - сказала она.