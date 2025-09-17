ua en ru
Кораблі НАТО перехопили російське судно у водах Швеції

Швеція , Середа 17 вересня 2025 06:01
Кораблі НАТО перехопили російське судно у водах Швеції Ілюстративне фото: Кораблі НАТО перехопили російське судно (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Російське риболовецьке судно опинилося в протоці Ересунн поблизу Швеції. Шведська берегова охорона та два кораблі НАТО з Данії та Великої Британії розпочали операцію з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Postimees.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, російське судно вперше зіткнулося з проблемами з двигуном у шведських територіальних водах у суботу, 13 вересня. Воно почало дрейф у бік Данії. Також на судні сталося відключення електроенергії.

Варто зазначити, судно "Механік Степанов" було спущено на воду у 2025 році.

Данські та британські військові кораблі супроводжували російський корабель. Військово-морські сили Данії підтвердили це датському телеканалу TV2, але не надали додаткових подробиць про операцію.

Тим часом Швеція рекордно збільшує витрати на оборону вперше з часів "Холодної війни". Прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон зазначив, що передбачається зростання оборонних витрат Швеції на 18% - з 13 млрд євро цього року.

Оголошення про зростання оборонного бюджету Швеції відбулося після вторгнень 10 вересня російських дронів у повітряний простір східного флангу НАТО.

В НАТО почали розгортання додаткових сил в регіоні. А уряд Швеції відправив до Польщі літаки й системи ППО.

