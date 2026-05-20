США обговорюють з Україною зміни санкцій проти Білорусі, - Bloomberg

23:00 20.05.2026 Ср
2 хв
У Вашингтоні вважають, що це може сприяти поступовому зниженню залежності Мінська від Москви
aimg Анастасія Никончук
Фото: прапор Білорусі (GettyImages)

США запропонували Україні обговорити з Європейським союзом можливе пом'якшення санкцій щодо експорту білоруських калійних добрив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: Україна ввела санкції проти Лукашенка

США порушують питання санкцій проти білоруського калію

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, йдеться про калійні добрива - одну з ключових експортних позицій Білорусі до 2022 року і важливе джерело доходів для режиму Олександра Лукашенка.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і підтримки Мінськом дій Москви Європейський союз і США запровадили обмежувальні заходи проти білоруського експорту, включно з добривами.

У Вашингтоні бачать політичний розрахунок

За словами співрозмовників агентства, у США вважають, що часткове пом'якшення санкційного режиму може вплинути на зовнішньополітичну орієнтацію Мінська.

Зокрема, у Вашингтоні розраховують, що це здатне поліпшити відносини Білорусі із Заходом і зменшити її залежність від Росії.

При цьому йдеться не про повне скасування обмежень, а про можливі точкові зміни санкційної політики щодо ключового експортного сектору.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що у Росії існує п'ять можливих сценаріїв розширення бойових дій на Чернігівсько-Київському напрямку. За його словами, Україна враховує такі ризики і планує посилення військової присутності на цій ділянці з урахуванням потенційної загрози.

Зазначимо, що в Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що проведення Росією ядерних навчань у поточний період спрямоване на демонстрацію сили союзникам України з метою чинення на них тиску. Крім того, за оцінкою аналітиків, таким чином Москва може намагатися змістити увагу з невдач на лінії фронту.

