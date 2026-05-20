США обсуждают с Украиной изменения санкций против Беларуси, - Bloomberg

23:00 20.05.2026 Ср
2 мин
В Вашингтоне считают, что это может способствовать постепенному снижению зависимости Минска от Москвы
aimg Анастасия Никончук
Фото: флаг Беларуси (GettyImages)

США предложили Украине обсудить с Европейским союзом возможное смягчение санкций в отношении экспорта белорусских калийных удобрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Читайте также: Украина ввела санкции против Лукашенко

США поднимают вопрос санкций против белорусского калия

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет о калийных удобрениях — одной из ключевых экспортных позиций Беларуси до 2022 года и важном источнике доходов для режима Александра Лукашенко.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину и поддержки Минском действий Москвы Европейский союз и США ввели ограничительные меры против белорусского экспорта, включая удобрения.

В Вашингтоне видят политический расчет

По словам собеседников агентства, в США считают, что частичное смягчение санкционного режима может повлиять на внешнеполитическую ориентацию Минска.

В частности, в Вашингтоне рассчитывают, что это способно улучшить отношения Беларуси с Западом и уменьшить ее зависимость от России.

При этом речь идет не о полной отмене ограничений, а о возможных точечных изменениях санкционной политики в отношении ключевого экспортного сектора.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у России существует пять возможных сценариев расширения боевых действий на Черниговско-Киевском направлении. По его словам, Украина учитывает такие риски и планирует усиление военного присутствия на этом участке с учетом потенциальной угрозы.

Отметим, что в Институте изучения войны (ISW) считают, что проведение Россией ядерных учений в текущий период направлено на демонстрацию силы союзникам Украины с целью оказания на них давления. Кроме того, по оценке аналитиков, таким образом Москва может пытаться сместить внимание с неудач на линии фронта.

