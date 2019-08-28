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США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море, - Болтон

Новости » Политика    28.08.2019 - 04:01
США обеспокоены милитаризацией Крыма и ситуацией в Черном море, - Болтон
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США ожидают, что Россия сохранит доступ по Черному морю для всех прибрежных государств

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США обеспокоены милитаризацией оккупированного Россией Крыма и ситуацией в Черном море. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Он объяснил, что на Черном море есть много союзников-членов НАТО, поэтому США ожидаются, что по всему Черному морю будет сохранен доступ для всех прибрежных государств и для других торговых сторон, которые используют Черное море.

"То же самое касается Балтийского моря, то же касается Северного Ледовитого океана. Это те вопросы, с которых мы с россиянами были нелегкие дискуссии, как и по многим другим вопросам, в которых они пытаются вмешаться вне тех пределов, которых достигают их легитимные интересы", - подчеркнул Болтон.

Он добавил, что США имели с Россией "некоторые очень откровенные дискуссии", касающиеся контроля над вооружением, и намерены продолжать их.

"США будут защищать свои интересы во всем мире, как и интересы своих друзей и союзников", - отметил советник президента США.

Ранее РБК-Украина писало, что к очередным ракетным учениям украинской армии на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью усложнения испытаний отечественных ракетных комплексов.

Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.

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Новости Украины Джон БолтонСоединенные Штаты АмерикиЧерное море
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