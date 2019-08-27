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Россия перекрывает Черное море и готовит провокации против Украины

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 18:14
Россия перекрывает Черное море и готовит провокации против Украины
Фото: Черноморский флот РФ (mil.in.ua)

Россия подготовила провокацию на время ракетных учений в Одесской области

К очередным ракетным учениям украинской армии на юге Одесской области Россия подготовила провокацию с целью осложнения испытаний отечественных ракетных комплексов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Сообщается, что на время ракетных учений Россия перекрыла часть морского участка, где будут проходить учения.

Россия перекрывает Черное море и готовит провокации против Украины

Фото: место, гду будут проходить учения (mil.in.ua)

Согласно уведомлениям, 30 и 31 августа пройдут ракетные пуски на юге Одесской области. В это время будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от поселка Лебедивка.

Отмечается, что в это же время, с 29 по 31 августа, Россия морским предписанием 352/19 перекрыла часть этого района в море.

Россия перекрывает Черное море и готовит провокации против Украины
Фото: район ракетных учений Украины и перекрытый Россией район Черного моря

Согласно предписанию 352/19, перекрытый Россией район будет опасен для плавания 29, 30 и 31 августа с 3:00 ночи до 20 часов дня.

Официальная трактовка российского предписания - для проведения ракетных стрельб.

Также отмечается, что в отличие от предыдущей провокации, сейчас в Черном море перекрыт район вместе с рекомендованными путями для гражданского судоходства.

Напомним, во время учений Sea Breeze 2019 Россия спровоцировала опасную ситуацию. Корабль военно-морских сил РФ 10 июля зашел в закрытую для мореходства зону, где проводились учения в рамках Sea Breeze.

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