ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

Новости » Политика    08.07.2019 - 14:07
ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря
Фото: флаги ОБСЕ (osce.org)

Частью декларации стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2"

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.

В частности, частью документа стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2". Также в декларации есть 24 пункт, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности. РФ осуждают из-за аннексии Крыма и милитаризации Черного моря.

"С этим 24-м пунктом связана странное поведение одного из членов Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29", - сообщил Высоцкий.

ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

По словам нардепа, РФ пыталась сорвать заседание ассамблеи отсутствием 8 своих делегатов.

"Это провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди почти всех других делегаций", - написал он.

Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что для сотрудничества в Черном море необходимо придерживаться международного права и принципов независимости и территориальной целостности.

РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, приняла решение о продлении санкций против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и Севастополя.

ОБСЕ приняла резолюцию против "Турецкого потока" и "Северного потока-2" В ОБСЕ поддержали резолюцию об оккупации Россией части Грузии
Новости Украины ОБСЕКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь