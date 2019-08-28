Болтон не исключил возможность участия США в "нормандском формате"

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

По его словам, США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании "нормандском формате" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Украины Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти - какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать", - отметил Болтон.

По словам советника президента Трампа, США имеют большой интерес в том, что происходит между Украиной и Россией.

"Поэтому если президент Зеленский посчитает, что мы должны участвовать в поиске выхода из ситуации, что сложилась, мы должны были бы рассмотреть такой вариант", - сказал Болтон.

Напомним, в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции речь шла о том, что встреча в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели.

РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встреча советников нормандского формата. По словам Макрона, внешнеполитические советники должны встретиться через несколько дней.