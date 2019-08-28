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США занепокоєні мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорному морі, - Болтон

Новини » Політика    28.08.2019 - 04:01
США занепокоєні мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорному морі, - Болтон
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

США очікують, що Росія збереже доступ по Чорному морю для всіх прибережних держав

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що США занепокоєні мілітаризацією окупованого Росією Криму та ситуацією в Чорному морі. Про це він сказа в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він пояснив, що на Чорному морі є багато союзників-членів НАТО, а тому США очікуються, що по всьому Чорному морю буде збережений доступ для всіх прибережних держав і для інших торговельних сторін, які використовують Чорне море.

"Те саме стосується й Балтійського моря, те саме стосується Північного Льодовитого океану. Це ті питання, з яких ми з росіянами мали нелегкі дискусії, як і з багатьох інших питань, у яких вони намагаються втрутитися поза тими межами, яких сягають їхні легітимні інтереси", - наголосив Болтон.

Він додав, що США мали з Росією "деякі дуже відверті дискусії", що стосувалися контролю над озброєнням, і мають намір продовжувати їх.

"США будуть захищати свої інтереси в усьому світі, як і інтереси своїх друзів і союзників", - зазначив радник президента США.

Раніше РБК-Україна писало, що до чергових ракетних навчань української армії на півдні Одеської області Росія підготувала провокацію з метою ускладнення випробувань вітчизняних ракетних комплексів.

Нагадаємо, Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої стала резолюція із засудженням анексії Криму.

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