UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США обеспокоены действиями России на украинской границе

Автор: РБК-Украина

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен действиями Российской Федерации у украинской границы. Поэтому власти обсуждают данную ситуацию с союзниками и партнерами из числа европейских государств.

Об этом Блинкен заявил в интервью телеканалу NBC News.

"Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность", - заявил он.

Блинкен также добавил, что президент США Джо Байден дал четкий сигнал России, что если "они будут поступать так безрассудно, то будут последствия".

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.

Кроме того, Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Добавим, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраина
Читайте также
У Путина исключили возможность войны с Украиной: никто не двигается к этому
Два ракетных эсминца США направляются в Черное море
Прогноз погоды