США обеспокоены действиями России на украинской границе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен действиями Российской Федерации у украинской границы. Поэтому власти обсуждают данную ситуацию с союзниками и партнерами из числа европейских государств.

"Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность", - заявил он.

Блинкен также добавил, что президент США Джо Байден дал четкий сигнал России, что если "они будут поступать так безрассудно, то будут последствия".