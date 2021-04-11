США обеспокоены действиями России на украинской границе

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Белый дом обеспокоен действиями Российской Федерации у украинской границы. Поэтому власти обсуждают данную ситуацию с союзниками и партнерами из числа европейских государств.
"Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность", - заявил он.
Блинкен также добавил, что президент США Джо Байден дал четкий сигнал России, что если "они будут поступать так безрассудно, то будут последствия".
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.
Кроме того, Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.
Добавим, что США проинформировали Турцию, что два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая.