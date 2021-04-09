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Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая

Новина українською → Пятница 09 апреля 2021 20:10
Турция заявила, что корабли США пробудут в Черном море до 4 мая Фото: корабли США будут в Черном море до 4 мая (flickr.com/usnavy)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты проинформировали Турцию, что два два военных корабля пройдут через турецкие проливы и будут размещены в Черном море до 4 мая. Такое заявление сделано на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

В МИД Турции заявили, что их поинформировали об американских кораблях еще 15 дней назад.

"15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая", - утверждает турецкая сторона.

Соглашение Монтре 1936 года дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы, ограничивает доступ военно-морских кораблей и регулирует иностранные грузовые суда.

Ранее сообщалось, что из-за стягивания войск России к украинской границе США направят два военных корабля в Черное море.

О том, что РФ наращивает войска заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак более недели назад. США заявили, что РФ сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года.

РБК-Украина писало, что завтра президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Однако за день до его видита президент РФ Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Обсудили, в частности, соглашение Монтре и ситуацию в Черном море.

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