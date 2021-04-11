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США занепокоєні діями Росії на українському кордоні

Автор: РБК-Україна

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім стурбований діями Російської Федерації біля українського кордону. Тому влада обговорює дану ситуацію з союзниками і партнерами з-поміж європейських держав.

Про це Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність", - заявив він.

Блінкен також додав, що президент США Джо Байден дав чіткий сигнал Росії, що якщо "вони чинитимуть так нерозважливо, то будуть наслідки".

Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Проте в цей час між країнами існують глибокі розбіжності.

Крім того, Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.

Додамо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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