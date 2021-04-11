США занепокоєні діями Росії на українському кордоні

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Білий дім стурбований діями Російської Федерації біля українського кордону. Тому влада обговорює дану ситуацію з союзниками і партнерами з-поміж європейських держав.
"Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність", - заявив він.
Блінкен також додав, що президент США Джо Байден дав чіткий сигнал Росії, що якщо "вони чинитимуть так нерозважливо, то будуть наслідки".
Нагадаємо, раніше в Держдепі заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Проте в цей час між країнами існують глибокі розбіжності.
Крім того, Ентоні Блінкен провів два окремих телефонних розмови з міністрами закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном та Німеччини Гайко Маасом. У ході бесід вони обговорили нарощування російських військ на кордоні України.
Додамо, що США проінформували Туреччину, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.