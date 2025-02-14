США ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО, - Зеленський

"США ніколи не бачили нас в НАТО і ніколи не хотіли нас в НАТО. Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США", - сказав Зеленський.

Однак, за його словами, "це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити".

"Якщо НАТО не сьогодні, то ми спитаємо завтра, не проблема", - додав президент.

За словами Зеленського, сьогодні альтернативою може бути лише зробити НАТО в Україні.

"Це означатиме, що нам треба зміцнювати нашу армію, вдвічі підвищити кількість солдатів. Нам треба понад 200 бригад… У Росії 220 реальних бригад і вони вдвічі більші за нас сьогодні", - зазначив глава держави.