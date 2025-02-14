США никогда не видели и не хотели Украину в НАТО, - Зеленский

"США никогда не видели нас в НАТО и никогда не хотели нас в НАТО. Я никогда не слышал во время разговоров, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США", - сказал Зеленский.

Однако, по его словам, "это не означает, что мы не сможем эту политику изменить".

"Если НАТО не сегодня, то мы спросим завтра, не проблема", - добавил президент.

По словам Зеленского, сегодня альтернативой может быть только сделать НАТО в Украине.

"Это будет означать, что нам надо укреплять нашу армию, вдвое повысить количество солдат. Нам надо более 200 бригад... В России 220 реальных бригад и они вдвое больше нас сегодня", - отметил глава государства.