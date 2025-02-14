США никогда не видели и не хотели Украину в НАТО, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки никогда не видели и не хотели Украину в НАТО. Это не только позиция президента Дональда Трампа, а политика США в целом.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.
"США никогда не видели нас в НАТО и никогда не хотели нас в НАТО. Я никогда не слышал во время разговоров, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к Трампу. Это вопрос к политике США", - сказал Зеленский.
Однако, по его словам, "это не означает, что мы не сможем эту политику изменить".
"Если НАТО не сегодня, то мы спросим завтра, не проблема", - добавил президент.
По словам Зеленского, сегодня альтернативой может быть только сделать НАТО в Украине.
"Это будет означать, что нам надо укреплять нашу армию, вдвое повысить количество солдат. Нам надо более 200 бригад... В России 220 реальных бригад и они вдвое больше нас сегодня", - отметил глава государства.
Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле 2024 года. Однако этого так и не произошло.
Украинская власть настаивает на принятии четкого графика вступления, однако конкретных решений до сих пор нет. В Альянсе отмечают, что "двери в НАТО" остаются открытыми, но членство невозможно до завершения войны.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.
Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет на заседании в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.
Тем временем в НАТО отреагировали на заявления главы Пентагона относительно членства Украины в Альянсе. А глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления американской стороны о возможности вступления Украины в НАТО, и назвал их "уступками РФ еще до начала переговоров".
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.