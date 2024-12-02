США невдовзі нададуть Україні пакет військової допомоги на 725 млн доларів, - AP

Сполучені Штати Америки планують надіслати Україні додаткові 725 мільйонів доларів військової допомоги. Пакет включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Про новий пакет допомоги виданню заявили двоє американських чиновників на умовах анонімності. Однак вони не підтвердили, чи є боєприпаси для HIMARS у новому пакети. Також, за їх словами, Україна наполягала на отриманні більшої кількості ракет більшої дальності для ураження додаткових цілей на території Росії.

Пакет буде включати більше протипіхотних наземних мін, на які Україна розраховує, щоб уповільнити російські і північнокорейські наземні сили в Курській області Росії.

Допомога Україні від США

На початку листопада голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надали нову допомогу Україні. Минулий пакет був наданий у зв'язку з перекиданням північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

Останній пакет допомоги Україні отримала від Штатів 20 листопада. До нього увійшли боєприпаси для HIMARS та 155-мм та 105-мм боєприпаси.