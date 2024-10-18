США протягом жовтня-грудня нададуть цілу низку пакетів допомоги Україні, - Зеленський
Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їх вартість складатиме від 500 до 750 млн доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.
Зеленський нагадав, що два дні тому у нього була розмова з президентом США Джо Байденом. Тоді американський лідер оголосив новий пакет допомоги Україні.
"Також домовилися, що це буде частиною плану, ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів президент.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, 16 жовтня президент США Джо Байден оголосив черговий пакет воєнної допомоги Україні. До нього увійшло озброєння загальною вартістю 425 мільйонів доларів.
Серед американської допомоги засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".
Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.
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