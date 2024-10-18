США протягом жовтня-грудня нададуть цілу низку пакетів допомоги Україні, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Зеленський нагадав, що два дні тому у нього була розмова з президентом США Джо Байденом. Тоді американський лідер оголосив новий пакет допомоги Україні.

"Також домовилися, що це буде частиною плану, ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів. Це щоб у найближчі місяці - жовтень-грудень - максимально посилити Україну", - розповів президент.