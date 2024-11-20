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США виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів. Що до нього увійшло

Середа 20 листопада 2024 16:40
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США виділили Україні новий пакет допомоги на 275 млн доларів. Що до нього увійшло Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета на 275 млн доларів увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм боєприпаси;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
  • безпілотники;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 1 листопада голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США надали нову допомогу Україні. Минулий пакет був наданий у зв'язку з перекиданням північнокорейських військ у Росію, зокрема й у Курську область.

При цьому раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки протягом жовтня-грудня нададуть Україні низку пакетів військової допомоги. Їхня вартість становитиме від 500 до 750 млн доларів.

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