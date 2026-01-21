ua en ru
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану, - Bloomberg

Росія, Середа 21 січня 2026 15:18
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану, - Bloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

На початку січня російський диктатор Володимир Путін неофіційно отримав проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що документи були передані через помічника диктатора Кирила Дмитрієва. Їх отримання дозволило Путіну підготувати зауваження та пропозиції до очікуваних переговорів за участі спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Кремль розглядає отримання проєкту мирного плану, як значний "крок уперед". Водночас багато питань, які цікавили РФ, або були відсутні, або сформульовані в спосіб, який Москва вважав незадовільним.

Крім того, повідомили джерела Bloomberg, країна-агресорка вважає, що Кушнер допоміг вибудувати рамки переговорів і структурувати процес діалогу з Путіним.

Візит Віткоффа до РФ

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра зустрінуься з російським диктатором. За словами Віткоффа, саме росіяни просять про цю зустріч.

Минулого тижня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що країна-агресорка зацікавлена в новому візиті Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього.

Раніше, 14 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним.

Видання Axios на початку січня писало, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Представники США та України повідомили про значний прогрес у реалізації 20-пунктного плану припинення бойових дій. За їхніми оцінками, близько 90% пунктів уже узгоджені, однак низка принципових питань досі залишається відкритою.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.

