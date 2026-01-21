США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану, - Bloomberg

На початку січня російський диктатор Володимир Путін неофіційно отримав проєкт мирного плану, узгоджений між Україною та європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела агентства повідомили, що документи були передані через помічника диктатора Кирила Дмитрієва. Їх отримання дозволило Путіну підготувати зауваження та пропозиції до очікуваних переговорів за участі спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Кремль розглядає отримання проєкту мирного плану, як значний "крок уперед". Водночас багато питань, які цікавили РФ, або були відсутні, або сформульовані в спосіб, який Москва вважав незадовільним. Крім того, повідомили джерела Bloomberg, країна-агресорка вважає, що Кушнер допоміг вибудувати рамки переговорів і структурувати процес діалогу з Путіним.