США неофициально передали Путину последнюю версию мирного плана, - Bloomberg

Россия, Среда 21 января 2026 15:18
UA EN RU
США неофициально передали Путину последнюю версию мирного плана, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В начале января российский диктатор Владимир Путин неофициально получил проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что документы были переданы через помощника диктатора Кирилла Дмитриева. Их получение позволило Путину подготовить замечания и предложения к ожидаемым переговорам с участием спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Кремль рассматривает получение проекта мирного плана, как значительный "шаг вперед". В то же время многие вопросы, которые интересовали РФ, либо отсутствовали, либо сформулированы способом, который Москва считала неудовлетворительным.

Кроме того, сообщили источники Bloomberg, страна-агрессор считает, что Кушнер помог выстроить рамки переговоров и структурировать процесс диалога с Путиным.

Визит Уиткоффа в РФ

Сегодня, 21 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с российским диктатором. По словам Уиткоффа, именно россияне просят об этой встрече.

На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что страна-агрессор заинтересована в новом визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его.

Ранее, 14 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Издание Axios в начале января писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Представители США и Украины сообщили о значительном прогрессе в реализации 20-пунктного плана прекращения боевых действий. По их оценкам, около 90% пунктов уже согласованы, однако ряд принципиальных вопросов до сих пор остается открытым.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

