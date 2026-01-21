США неофициально передали Путину последнюю версию мирного плана, - Bloomberg

В начале января российский диктатор Владимир Путин неофициально получил проект мирного плана, согласованный между Украиной и европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства сообщили, что документы были переданы через помощника диктатора Кирилла Дмитриева. Их получение позволило Путину подготовить замечания и предложения к ожидаемым переговорам с участием спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Кремль рассматривает получение проекта мирного плана, как значительный "шаг вперед". В то же время многие вопросы, которые интересовали РФ, либо отсутствовали, либо сформулированы способом, который Москва считала неудовлетворительным. Кроме того, сообщили источники Bloomberg, страна-агрессор считает, что Кушнер помог выстроить рамки переговоров и структурировать процесс диалога с Путиным.