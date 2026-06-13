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США назвали умови, за яких заберуть заморожені гроші з рахунків Ірану

00:31 13.06.2026 Сб
2 хв
Якої суми може лишитись Тегеран, якщо Білий дім виконає свою погрозу?
aimg Пилип Бойко
Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)

США готові використовувати заморожені іранські активи для компенсації збитків своїм союзникам у регіоні Перської затоки. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, попередивши Тегеран про неминучу фінансову розплату за агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бессент виклав позицію адміністрації у соцмережі X, де дав зрозуміти, що кошти іранців більше не недоторканні.

"Будь-які збори, сплачені Адміністрації Перської затоки, будуть компенсовані коштами, знятими з їхніх рахунків", - заявив урядовець.

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Таким чином економіка Ірану опинилася під новим тиском. Бессент підкреслив, що агресія лише погіршить фінансовий стан країни.

"Кожна атака, яку здійснює Іран, лише поглиблюватиме економічні та фінансові наслідки, з якими він зіткнеться", - додав міністр.

Про які заморожені активи йдеться

Мова йде про приблизно 24 мільярди доларів. Ці гроші зараз заблоковані. Тегеран вимагає їх негайного повернення.

Вимоги Ірану на переговорах з Трампом включають:
повернення всіх заморожених активів;
виплату компенсацій за наслідки війни;
припинення фінансового тиску.

Проте США мають інший погляд на ці кошти. Замість повернення грошей Тегерану, їх можуть віддати постраждалим країнам.

Міністр фінансів США погрожує забрати заморожені гроші Ірану (Інфографіка РБК-Україна)

Реакція Тегерану

Іранське керівництво вже відреагувало на погрози Вашингтона. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що США не мають права розпоряджатися цими грошима.

"Активи Ірану не є ні військовими трофеями Вашингтона, ні фондом для оплати праці його союзників", - зазначив Гарібабаді.

Що відбувається між США та Іраном

Після того як Тегеран збив дроном американський гелікоптер, президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Ірану у відповідь. Але через декілька годин відклав рішення, пояснивши причину.

Нагадаємо, днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зараз у такому становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну США як в економічному плані, так і в довгостроковому.

На думку чиновника, документ може бути підписаний або вже наступного тижня, або через кілька місяців. Але він підкреслив, що це точно має відбутися до проміжних виборів у США.

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