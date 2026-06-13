США назвали умови, за яких заберуть заморожені гроші з рахунків Ірану

Бессент виклав позицію адміністрації у соцмережі X, де дав зрозуміти, що кошти іранців більше не недоторканні.

"Будь-які збори, сплачені Адміністрації Перської затоки, будуть компенсовані коштами, знятими з їхніх рахунків", - заявив урядовець.

Таким чином економіка Ірану опинилася під новим тиском. Бессент підкреслив, що агресія лише погіршить фінансовий стан країни.

"Кожна атака, яку здійснює Іран, лише поглиблюватиме економічні та фінансові наслідки, з якими він зіткнеться", - додав міністр.

Про які заморожені активи йдеться

Мова йде про приблизно 24 мільярди доларів. Ці гроші зараз заблоковані. Тегеран вимагає їх негайного повернення.

Вимоги Ірану на переговорах з Трампом включають:

повернення всіх заморожених активів;

виплату компенсацій за наслідки війни;

припинення фінансового тиску.

Проте США мають інший погляд на ці кошти. Замість повернення грошей Тегерану, їх можуть віддати постраждалим країнам.

Міністр фінансів США погрожує забрати заморожені гроші Ірану (Інфографіка РБК-Україна)

Реакція Тегерану

Іранське керівництво вже відреагувало на погрози Вашингтона. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що США не мають права розпоряджатися цими грошима.

"Активи Ірану не є ні військовими трофеями Вашингтона, ні фондом для оплати праці його союзників", - зазначив Гарібабаді.