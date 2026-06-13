США назвали умови, за яких заберуть заморожені гроші з рахунків Ірану

США готові використовувати заморожені іранські активи для компенсації збитків своїм союзникам у регіоні Перської затоки. Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент, попередивши Тегеран про неминучу фінансову розплату за агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент виклав позицію адміністрації у соцмережі X, де дав зрозуміти, що кошти іранців більше не недоторканні.
"Будь-які збори, сплачені Адміністрації Перської затоки, будуть компенсовані коштами, знятими з їхніх рахунків", - заявив урядовець.
Таким чином економіка Ірану опинилася під новим тиском. Бессент підкреслив, що агресія лише погіршить фінансовий стан країни.
"Кожна атака, яку здійснює Іран, лише поглиблюватиме економічні та фінансові наслідки, з якими він зіткнеться", - додав міністр.
Мова йде про приблизно 24 мільярди доларів. Ці гроші зараз заблоковані. Тегеран вимагає їх негайного повернення.
Вимоги Ірану на переговорах з Трампом включають:
повернення всіх заморожених активів;
виплату компенсацій за наслідки війни;
припинення фінансового тиску.
Проте США мають інший погляд на ці кошти. Замість повернення грошей Тегерану, їх можуть віддати постраждалим країнам.
Іранське керівництво вже відреагувало на погрози Вашингтона. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що США не мають права розпоряджатися цими грошима.
"Активи Ірану не є ні військовими трофеями Вашингтона, ні фондом для оплати праці його союзників", - зазначив Гарібабаді.
Після того як Тегеран збив дроном американський гелікоптер, президент США Дональд Трамп пообіцяв вдарити по Ірану у відповідь. Але через декілька годин відклав рішення, пояснивши причину.
Нагадаємо, днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон зараз у такому становищі, яке дає змогу укласти угоду, вигідну США як в економічному плані, так і в довгостроковому.
На думку чиновника, документ може бути підписаний або вже наступного тижня, або через кілька місяців. Але він підкреслив, що це точно має відбутися до проміжних виборів у США.