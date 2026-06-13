США назвали условия, при которых заберут замороженные деньги со счетов Ирана

Бессент выложил позицию администрации в соцсети X, где дал понять, что средства иранцев больше не неприкосновенны.

"Любые сборы, уплаченные Администрации Персидского залива, будут компенсированы средствами, снятыми с их счетов", - заявил чиновник.

Таким образом экономика Ирана оказалась под новым давлением. Бессент подчеркнул, что агрессия только ухудшит финансовое состояние страны.

"Каждая атака, которую осуществляет Иран, будет только углублять экономические и финансовые последствия, с которыми он столкнется", - добавил министр.

О каких замороженных активах идет речь

Речь идет о примерно 24 миллиардах долларов. Эти деньги сейчас заблокированы. Тегеран требует их немедленного возвращения.

Требования Ирана на переговорах с Трампом включают:

возвращение всех замороженных активов;

выплату компенсаций за последствия войны;

прекращение финансового давления.

Однако США имеют другой взгляд на эти средства. Вместо возврата денег Тегерану, их могут отдать пострадавшим странам.

Министр финансов США угрожает забрать замороженные деньги Ирана (Инфографика РБК-Украина)

Реакция Тегерана

Иранское руководство уже отреагировало на угрозы Вашингтона. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что США не имеют права распоряжаться этими деньгами.

"Активы Ирана не являются ни военными трофеями Вашингтона, ни фондом для оплаты труда его союзников", - отметил Гарибабади.