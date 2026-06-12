Мільярди доларів за спокій: Reuters дізналося про рішення ОАЕ відкупитися від Ірану

Об'єднані Арабські Емірати розблокують мільярди доларів для Ірану у рамках зусиль щодо зниження напруги в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ця інформація збігається з заключним етапом ширших переговорів між Тегераном і Вашингтоном про припинення війни. За словами дипломатів, цей крок може включати розблокування десятків мільярдів доларів іранських нафтових доходів, заморожених в іноземних банках відповідно до санкцій США.

Джерела агентства повідомили, що ОАЕ погодилися виділити загалом 10 мільярдів доларів, з яких понад 3 мільярди доларів уже було надано.

Два інших джерела, обізнаних з умовами угоди, оцінили загальну суму в 20 мільярдів доларів, додавши, що цей крок був узгоджений в обмін на припинення іранських атак на ОАЕ.

ОАЕ намагаються знизити напругу

Reuters не змогло встановити, чи належать кошти, призначені для переказів, ОАЕ, чи вони надходять із заблокованих іранських рахунків у банківській системі Еміратів, або з інших джерел. Представник ОАЕ пояснив, що країна намагається знизити напруженість і сприяти миру.

"Зовнішня політика ОАЕ керується принципами сприяння деескалації та зниженню напруженості в регіоні, а також просування міцного миру та стабільності. ОАЕ підтримують зусилля, зокрема ті, що вживаються США, щодо захисту народів регіону від наслідків конфлікту", - сказав він.

Одне з джерел заявило, що цей крок має на меті допомогти вирішити конфлікт між США та Іраном, не допускаючи перетину жодною зі сторін "червоної лінії".

Зокрема, Іран може заявити, що домігся компенсації за військові збитки, Вашингтон може наполягати на тому, що нічого не платив, а Абу-Дабі отримує власну безпеку, при цьому представляючи цей крок як інвестицію у відновлення регіональної довіри.

Припинення атак в обмін на гроші

Інше джерело повідомило, що в обмін на виплати Іран припинить ракетні та безпілотні атаки на ОАЕ. Також буде налагоджено відновлення двосторонніх зв’язків, зокрема обмін розвідувальною інформацією та економічне співробітництво.

Джерело додало, що Іран звернувся щонайменше до двох інших арабських країн з пропозицією укласти аналогічну угоду.

Зазначається, що розморожування активів "безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку", що є ключовим питанням на переговорах, спрямованих на припинення конфлікту.