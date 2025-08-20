У США найближчим часом відбудуться переговори щодо України: обговорять гарантії безпеки

Як пише видання, зустріч буде присвячена плануванню та визначенню конкретних заходів для забезпечення України надійними інструментами безпеки на випадок припинення вогню або початку мирного процесу.

Вже відомо, що там буде присутній начальник штабу оборони Італії генерал Лучано Портолано.

"Участь Італії в цих переговорах підтверджує бажання нашої країни разом із союзниками та міжнародними партнерами сприяти стабільності та безпеці Європи. Присутність начальника Генштабу є фундаментальним оперативним внеском Італії в рамках міжнародної координації, спрямованої на підтримку мирного процесу та зміцнення колективної безпеки", - заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Гарантії безпеки для України

18 серпня у Білому домі відбулася зустріч лідерів України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голови Єврокомісії та генсека НАТО. Головною темою обговорення стали гарантії безпеки для України.

Союзники розглянули можливість запровадження механізмів захисту, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу. Дональд Трамп підтвердив участь США у цих гарантіях, однак наголосив, що основне навантаження має лягти на європейських партнерів, і виключив відправку американських військових до України.