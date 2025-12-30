Зеленський назвав вільну економічну зону можливим шляхом компромісу щодо територій
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто залишити території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
За словами Володимира Зеленського, з цих територій не можна просто відійти.
"Ні президент, ні парламент, ні референдум тут не можуть змінити одного факту: це суперечить нашому законодавству" - поінформував він.
Крім того, зауважив президент, справа не лише в законі - на цих територіях проживають близько 300 тисяч людей.
"Ми не можемо просто "вийти" і залишити їх, зважаючи на те, скільки поранених і загиблих. Там стоїть наша армія", - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що будь-які рішення щодо потенційного компромісного врегулювання можуть ухвалюватися лише за прямої згоди громадян України. За його словами, йдеться про конкретний план, який складається з 20 пунктів, а не про загальні чи декларативні домовленості.
Він також зазначив, що серед можливих варіантів компромісу розглядається ідея створення вільної економічної зони з дзеркальним відведенням військ на кілька кілометрів з обох сторін.
"Якщо рішення буде стосуватися такого формату, тоді референдум - це шлях його ухвалення або відхилення", - наголосив Зеленський.
Референдум про мир
Нагадаємо, після переговорів з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що ключовий 20-пунктний план закінчення війни Україна вважає за необхідне закріпити на всеукраїнському референдумі.
За словами президента, позиція України та США є спільною - війну потрібно завершувати дипломатичним шляхом, змусивши Росію піти на мир.
Президент зазначив, що Росія негативно ставиться до ідеї референдуму, адже його проведення потребує реальної безпеки та припинення вогню. За оцінкою української сторони, для організації референдуму необхідно щонайменше 60 днів повної тиші.
Які наразі існують політичні "за" і "проти" референдуму - читайте в матеріалі РБК-Україна.