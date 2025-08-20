В США в ближайшее время состоятся переговоры по Украине: обсудят гарантии безопасности

Как пишет издание, встреча будет посвящена планированию и определению конкретных мер для обеспечения Украины надежными инструментами безопасности на случай прекращения огня или начала мирного процесса.

Уже известно, что там будет присутствовать начальник штаба обороны Италии генерал Лучано Портолано.

"Участие Италии в этих переговорах подтверждает желание нашей страны вместе с союзниками и международными партнерами способствовать стабильности и безопасности Европы. Присутствие начальника Генштаба является фундаментальным оперативным вкладом Италии в рамках международной координации, направленной на поддержку мирного процесса и укрепление коллективной безопасности", - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Гарантии безопасности для Украины

18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также главы Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность внедрения механизмов защиты, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Альянса. Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.