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США направлять до Судану спеціальну групу реагування: чим займеться

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Понеділок 24 квітня 2023 06:11
США направлять до Судану спеціальну групу реагування: чим займеться Фото: США відправлять до Судану спеціальну групу реагування (usip.org)
Автор: Константин Широкун

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надіслало спеціальну групу експертів з реагування на стихійні лиха в Судан для координації гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Група реагування на стихійні лиха на початковому етапі працюватиме поза Суданом. Серед їхніх головних завдань – координація допомоги з міжнародною спільнотою та партнерами, а також робота над визначенням пріоритетних потреб та безпечна доставка гуманітарної допомоги до країни.

"Бойові дії між Суданськими збройними силами та Силами оперативної підтримки в Судані забрали сотні життів, тисячі отримали поранення і вкотре підірвали демократичні устремління суданського народу, відчувається нестача електроенергії, води та продовольства", - йдеться у заяві USAID.

За даними організації, третина населення Судану, майже 16 мільйонів осіб, уже потребувала гуманітарної допомоги для задоволення основних людських потреб ще до початку бойових дій.

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що через кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Пізніше стало відомо, що в Судані в результаті боїв військових та силовиків загинули близько 270 осіб, 2600 отримали поранення.

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