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США направят в Судан специальную группу реагирования: чем займется

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Понедельник 24 апреля 2023 06:11
США направят в Судан специальную группу реагирования: чем займется Фото: США отправят в Судан специальную группу реагирования (usip.org)
Автор: Константин Широкун

Агентство США по международному развитию (USAID) направило специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в Судан для координации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Группа реагирования на стихийные бедствия на начальном этапе будет работать за пределами Судана. Среди их главных задач – координация помощи с международным сообществом и партнерами, а также работа над определением приоритетных потребностей и безопасная доставка гуманитарной помощи в страну.

"Боевые действия между Суданскими вооруженными силами и Силами оперативной поддержки в Судане унесли сотни жизней, тысячи получили ранения и в очередной раз подорвали демократические устремления суданского народа, ощущается нехватка электроэнергии, воды и продовольствия", - говорится в заявлении USAID.

По данным организации, треть населения Судана, почти 16 миллионов человек, уже нуждалась в гуманитарной помощи для удовлетворения основных человеческих потребностей еще до начала боевых действий.

Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.

Добавим, что спустя несколько дней вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

Позже стало известно, что в Судане в результате боев военных и силовиков погибли около 270 человек, 2600 получили ранения.

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USAID Судан
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