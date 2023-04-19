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Зіткнення в Судані: кількість жертв зросла до 270, поранених - тисячі

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Середа 19 квітня 2023 05:43
Зіткнення в Судані: кількість жертв зросла до 270, поранених - тисячі Фото: Внаслідок зіткнень у Судані сотні людей загинуло, тисячі поранено (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в результаті насильства, яке спалахнуло в Судані, вже загинуло 270 людей, 2600 отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В Судані тривають бої між армією та силами швидкого реагування. Це третя спроба держперевороту в африканській країні за останні чотири роки.

ВООЗ закликали лідерів в Судані забезпечити мир та необмежений доступ до медичних закладів.

"Я засуджую будь-яку втрату життів, і ми солідарні з нашими братами і сестрами в Судані", - зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Раніше ми повідомляли, сили швидкого реагування, які боряться за владу в Судані співпрацюють із російською ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, в Судані група американських дипломатів потрапила під обстріл.

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