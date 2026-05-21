США направили в Карибский бассейн группу авианосца Nimitz: что ждать Кубе

07:48 21.05.2026 Чт
2 мин
Стоит ли Кубе ждать нападения Вашингтона?
aimg Юлия Маловичко
США направили в Карибский бассейн группу авианосца Nimitz: что ждать Кубе Фото: группа авианосца Nimitz (из открытых источников)
США перебросили авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz к Карибскому бассейну, что произошло из-за давления на Кубу и демонстрации силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на U.S. Southern Command.

По данным Южного командования США, в состав ударной группы входят авианосец USS Nimitz, эсминец USS Gridley, а также топливный танкер USNS Patuxent. На борту авианосца базируются истребители F/A-18 Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и вертолеты Seahawk.

Американские военные назвали группу "символом готовности и стратегического превосходства". В командовании отметили, что корабли имеют "непревзойденную дальность действия и боевые возможности".

Как отмечают американские СМИ, переброска авианосца совпала по времени с новыми шагами администрации президента США Дональда Трампа в отношении Кубы. В частности, Минюст США обнародовал обвинительный акт против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

В то же время официально в Вашингтоне заявляют, что речь идет не о подготовке к военной операции, а о "демонстрации силы" и поддержке стабильности в Западном полушарии.

USS Nimitz сейчас участвует в программе Southern Seas 2026, которая предусматривает совместные учения США со странами Латинской Америки и Карибского региона.

Следует отметить, что в последнее время у Трампа все больше планов на Кубу. Президент США уже давно говорил, что следующей целью Штатов после Ирана станет этот остров Карибского региона.

Однако, как известно, Гавана не планирует просто так сдаваться. На днях сообщалось, что Куба купила дроны, чтобы защищаться от США.

Зеленский со Стармером обсудили дипломатический трек в войне с РФ
