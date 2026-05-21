США направили в Карибский бассейн группу авианосца Nimitz: что ждать Кубе

США перебросили авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Nimitz к Карибскому бассейну, что произошло из-за давления на Кубу и демонстрации силы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на U.S. Southern Command.

По данным Южного командования США, в состав ударной группы входят авианосец USS Nimitz, эсминец USS Gridley, а также топливный танкер USNS Patuxent. На борту авианосца базируются истребители F/A-18 Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и вертолеты Seahawk.

Американские военные назвали группу "символом готовности и стратегического превосходства". В командовании отметили, что корабли имеют "непревзойденную дальность действия и боевые возможности".

Как отмечают американские СМИ, переброска авианосца совпала по времени с новыми шагами администрации президента США Дональда Трампа в отношении Кубы. В частности, Минюст США обнародовал обвинительный акт против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.

В то же время официально в Вашингтоне заявляют, что речь идет не о подготовке к военной операции, а о "демонстрации силы" и поддержке стабильности в Западном полушарии.

USS Nimitz сейчас участвует в программе Southern Seas 2026, которая предусматривает совместные учения США со странами Латинской Америки и Карибского региона.